Столица России оказалась в числе мегаполисов с наиболее низкими ценами на товары и услуги класса люкс, заявил швейцарский банк Julius Baer.

Столица России оказалась в числе мегаполисов с наиболее низкими ценами на товары и услуги класса "люкс", заявил швейцарский банк Julius Baer.В своем первом докладе Global Wealth and Lifestyle Report банк проанализировал доступность 28 мировых мегаполисов для потребителей роскоши.Julius Baer проанализировал цены на ряд категорий товаров и услуг — от жилой недвижимости и часов до услуг юриста и личного тренера. Оказалось, что три самых дорогих города мира находятся в Азии, где растущее число потребителей с высокой чистой стоимостью активов преобразуют рынок люксовых товаров и услуг. Москва заняла 23-е место в общем рейтинге.В Москве наблюдается хорошее соотношение цены и качества по большинству позиций в индексе, отмечается в докладе.Стоимость жилой недвижимости на хорошем уровне, несмотря на заметный рост на первичном рынке в 2019 году, частично вызванный репатриацией капитала с лондонского рынка недвижимости, заключил Julius Baer.Цены на пианино Steinway & Sons и стоимость лазерной коррекции зрения в Москве оказались ниже, чем в других мегаполисах в рейтинге.Кроме того, Москва наряду со Стамбулом и Дубаем оказалась в числе городов с наиболее низкой стоимостью полетов бизнес-классом. В российской столице также одни из самых низких цен на косметические услуги.В то же время, чтобы насладиться классическим французским красным вином, ценители заплатят больше всего в Рио-де-Жанейро, Мехико и Москве. Наиболее высокие цены на ювелирные изделия зафиксированы в Рио-де-Жанейро, Маниле и Москве.Российский рынок предметов роскоши оценивается в 5,4 млрд долларов США.Самыми дорогими городами мира, по оценкам Julius Baer, являются Гонконг, Шанхай и Токио, самыми доступными — Мумбаи, Йоханнесбург и Франкфурт.