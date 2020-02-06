Мужчина, угрожая шприцом кассиру магазина, похитил денежные средства.

2 февраля текущего года в 21.30 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от директора одного из сетевых магазинов, расположенных в центре города, о том, что неизвестный молодой человек похитил из кассы деньги в сумме 2 тысяч рублей.По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции.На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина, угрожая шприцом, потребовал от кассира 2 тысячи рублей. Испугавшись, женщина отдала злоумышленнику требуемую сумму, после чего последний скрылся.По «горячим следам» полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали подозреваемого, 26-летнего безработного местного жителя.В содеянном фигурант сознался. Деньги он успел потратить на личные нужды.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).