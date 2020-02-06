Титул богатейшего человека в России по версии авторитетного журнала Forbes сменил обладателя. Им стал владелец Интерроса и Норильского никеля Владимир Потанин, сообщает Состояние ..

Титул богатейшего человека в России по версии авторитетного журнала Forbes сменил обладателя. Им стал владелец "Интерроса" и "Норильского никеля" Владимир Потанин, сообщаетСостояние Потанина оценивается в 25 миллиардов долларов. Его успех в текущем году эксперты связали с ростом акций "Норильского никеля". Раньше список самых состоятельных россиян возглавлял Леонид Михельсон – глава газовой компании "Новатэк", который сместился на третье место с активами на 24,9 миллиарда долларов. Сооснователь "Лукойла" Вагит Аликперов сохранил вторую позицию в рейтинге. Он располагает состоянием около 25 миллиардов долларов.