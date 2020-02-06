Жюри конкурса World Car of the Year 2020 опубликовало шорт-лист претендентов на титул – 10 автомобилей, отобранных из 29 участников. 3 марта на автосалоне в Женеве назовут трех финалистов, которые и будут бороться за победу.

Жюри конкурса World Car of the Year 2020 опубликовало шорт-лист претендентов на титул - 10 автомобилей, отобранных из 29 участников. 3 марта на автосалоне в Женеве назовут трех финалистов, которые и будут бороться за победу.Итак, в число претендентов на победу в 2020 года вошли седан Hyundai Sonata нового поколения, Kia Soul EV и большой кроссовер Telluride, новые Mazda3 и кроссовер Mazda CX-30, новый Range Rover Evoque, Mercedes-Benz CLA и GLB, хэтч Volkswagen Golf и компактный кроссовер T-Cross.Будет борьба и за победу в отдельных категориях. За титул "Городской автомобиль" сцепятся Kia Soul EV, электрический Mini, новые Peugeot 208 и Renault Clio, и кроссовер Volkswagen T-Cross.В категории "Роскошный автомобиль" жюри предстоит выбирать между новыми BMW X5 и X7, электрическим Mercedes-Benz EQC, спорткаром Porsche 911 и электрокаром Porsche Taycan. А титул "Спорткар года" поделят между собой BMW M8, Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan или Toyota GR Supra.Премия за самый экологичный автомобиль в этом году отменена, но будет отдельная номинация "Дизайн года". Победителей назовут 8 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.В прошлом году конкурс WCOTY выиграл электрический кроссовер Jaguar I-Pace.