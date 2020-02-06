06.02.2020

2020-02-06 15:35:03

Новый туристический маршрут объединил Владимирскую и Ивановскую области

Город с тысячелетней историей - Гаврилов Посад - станет новой точкой притяжения туристов. Маршрут, который разработал Владимиро-Суздальский музей-заповедник, объединит наш регион и Ивановскую область.

Всего 20 минут на машине от Суздаля - и вы в Гавриловом Посаде. Городе, хранящем истории об Александре Втором, предках Чехова, Толстого и Пушкина.

А ещё Гаврилов Посад - родина владимирского тяжеловоза. Местный конезавод прекратил свое существование в 2013 году, но с приходом инвестора здание 18 века снова ожило. В январе здесь открылся музейно-дегустационный центр. На площади более тысячи квадратных метров работают шесть экспозиций, это три тысячи экспонатов. Помимо истории знаменитой породы лошадей, они рассказывают о приготовлении традиционных российских напитков.

Игорь Кехтер, генеральный директор музейно-дегустационного центра «Дворцовый завод»: «Символ нашего музея - конь и бочка. Все российские напитки традиционно готовились в бочках и привозили их лошади. Поэтому надо сюда приехать и посмотреть, как жил владимирский тяжеловоз и как готовились российские национальные напитки. Новый гастрономический маршрут, который соединит город Владимир и город Суздаль и Гаврилов Посад, даст новую историю, новое ощущение, новое понимание, что есть у нас интересного».

Напитки на каждую букву алфавита. Среди них мед ставленый, хлебное вино, рассол на кисломолочной основе, сбитень. На гастрономической экскурсии можно узнать, что такое пуженьки и почему яблочник делают из картошки, а ещё - попробовать калью - прообраз современного рассольника. Есть специальные программы для детей.

Марина Пахомова, начальник отдела по туризму, связям с общественностью и СМИ администрации Суздальского района: «Я думаю, что этот объект очень интересен будет, учитывая то, что действительно таких объектов, ориентированных на детский туризм, очень мало».

Новый туристический маршрут поддерживают в администрации района. Проведен капитальный ремонт автодороги "Суздаль - Гаврилов Посад", более 80 миллионов рублей пошло на благоустройство только в прошлом году.

Марина Карасева, заместитель главы администрации Гаврилово-Посадского района, начальник управления экономического развития: «Мы вошли в ТОП-10 лучших проектов создания комфортной городской среды по версии журнала Daily, и мы являемся лучшей муниципальной практикой по мнению министерства строительств и ЖКХ Российской Федерации».

В планах Музейно-дегустационного центра - новые экспозиции, открытие гостиницы и даже создание конного театра. Сейчас центр работает каждый день с 10 до 19 часов. До 1 июля дети до 16 лет могут пройти в экспозиции по бесплатным билетам. Их можно оформить на сайте Дворцового завода или получить у распространителей.

Екатерина Максимова, Александр Чернышев

«Вести-Владимир»