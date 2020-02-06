Террористы обстреляли снарядами один из районов сирийского города Алеппо. В результате погибли по меньшей мере четыре человека, семеро получили ранения.

Террористы обстреляли снарядами один из районов сирийского города Алеппо. В результате погибли по меньшей мере четыре человека, семеро получили ранения.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на один из телеканалов республики, под обстрел попал район аль-Хамдания на юго-западе города.В последние дни обстрелы южных и западных окраин Алеппо участились. Под огонь попадают больницы, школы и детские сады. Среди погибших и раненых — женщины и дети. 3 февраля боевики предприняли очередную попытку прорваться в город, она была отбита сирийскими военными.