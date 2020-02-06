Новым командиром МКС стал российский космонавт Олег Скрипочка. Эти полномочия он принял у астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) Луки Пармитано. Последний, а также россиянин Александр Скворцов и американка Кристина Кук 6 февраля должны вернуться на Землю.

Новым командиром МКС стал российский космонавт Олег Скрипочка. Эти полномочия он принял у астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) Луки Пармитано.Традиционно передача полномочий сопровождается ударами в находящийся на МКС корабельный колокол.В четверг, 6 февраля, на Землю должен вернуться экипаж корабля "Союз МС-13": итальянец Лука Пармитано, россиянин Александр Скворцов и американка Кристина Кук. Она является рекордсменкой по продолжительности полета среди женщин (328 дней в космосе). Посадка спускаемого аппарата запланирована на 12:13 московского времени, пишет "Интерфакс".На МКС останутся работать россиянин Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. 15 января астронавты Мейр и Кук провели в открытом космосе работы по замене аккумуляторных батарей на внешней поверхности станции.