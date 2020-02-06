По словам заявительницы, неизвестные, взломав входную дверь, проникли в ее квартиру и похитили оттуда принадлежащее ей имущество и денежные средства...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке подразделения "СОБР" ГУ МВД России по г. Москве задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении квартирной кражи с ущербом более 5 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратилась 41-летняя москвичка. Женщина сообщила, что неизвестные, взломав входную дверь, проникли в квартиру на улице Грузинский Вал и похитили оттуда принадлежащее ей имущество и денежные средства. Материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Вешняковской улице задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих и один житель столицы в возрасте от 27 до 63 лет, все ранее судимы. У злоумышленников при задержании изъята часть похищенного имущества.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности задержанных мужчин к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60