Приволжский окружной военный суд приговорил к срокам от 11 до 22 лет десятерых жителей Казани за организацию и участие в деятельности ячейки международной террористической организации Хизб ут-Тахрир (запрещена в России). Все обвиняемые были задержаны в марте 2017 года. Свою вину они не признали.

Приволжский окружной военный суд приговорил десять человек за организацию и участие в деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России). Все они являются жителями Казани.Так, Ильнар Зялилов получил 22 года, Руслан Габидуллин и Азат Гатауллин — 19 лет, Абдукахор Муминджанов — 17 лет, Сергей Держипильский — 16 лет, Зульфат Сабирзянов, Комиль Матиев и Фарид Крыев — 15 лет, Рустем Салахутдинов — 14 лет, Ильназ Сафиуллин — 11 лет. Все они будут отбывать сроки в колониях строгого режима.Как сообщает "Интерфакс", ячейка начала действовать летом 2014-го в Казани. По версии следствия, подсудимые проводили собрания, на которых обсуждали политические новости и введение шариата, а также футбольные матчи, которые использовали для ведения агитации. При этом участники ячейки сдавали членские взносы, на которые потом печатались брошюры и проводились мероприятия.Все обвиняемые были задержаны в марте 2017 года. Свою вину они не признали, а дело назвали сфабрикованным. Они заявили, что не призывали к свержению государственного строя и осуждали терроризм.