Длительное воздействие громких звуков может привести к ухудшению и даже потере слуха. Исследователи из США нашли способ не лишать человека восприятия звуков, но сделать так, чтобы повреждений при этом не возникало. Своё новшество они назвали химическими наушниками.

Частичная или полная потеря слуха – весьма распространённое возрастное нарушение. Чаще всего оно наблюдается у людей, которые на протяжении жизни постоянно подвергались воздействию громких звуков. Такая форма нарушения слуха называется синаптопатией.Биологи из США выяснили, из-за чего она возникает, но решили сосредоточиться не на лечении уже имеющихся повреждений, а на их предотвращении. Для этого команда разработала "химические наушники", которые должны снижать негативные эффекты, при этом не заглушая слышимые звуки.Авторы работы поясняют: когда волосковые клетки внутреннего уха воспринимают вибрации от звуковых волн, они выделяют химическое вещество под названием глутамат через синапс в рецепторные клетки. Последние передают сигнал через слуховые нервы в мозг.Но при длительном воздействии громких звуков клетки могут вырабатывать слишком много глутамата, из-за чего со временем нарушается работа рецепторов и, соответственно, ухудшается слух.В ходе новой работы исследователи выяснили, что в некоторых рецепторах, участвующих в передаче сигнала от волосковых клеток в нервные, отсутствует белок, называемый GluA2. И именно это играет ключевую роль в развитии синаптопатии.Тесты показали, что глутаматные рецепторы, лишённые белка GluA2, позволяют ионам кальция попадать в нейроны внутреннего уха, где они вызывают повреждение. Так у учёных появилась мишень для новой терапии.Команда разработала препарат, избирательно блокирующий рецепторы, лишённые белка GluA2. Получились своего рода "химические наушники", поясняют авторы.Испытания на мышах показали, что лекарство эффективно предотвращает прохождение кальция через рецепторы (а значит, и болезнь). При этом оставшиеся рецепторы, содержащие GluA2, вполне справляются со своими прямыми обязанностями по передаче звукового сигнала в мозг. Иными словами, экспериментальный препарат помогает сохранить слух, даже если животное подвергается воздействию шумов."Мы обнаружили, что, если заблокировать рецепторы, лишённые белка GluA2, или кальций-проницаемые рецепторы, можно предотвратить повреждение, и мышь может слышать очень хорошо, потому что у неё всё ещё есть рецепторы, содержащие GluA2, которые могут опосредовать синаптическую передачу, — уточнил соавтор работы профессор Стивен Грин (Steven Green) из Университета Айовы. — Теперь у нас есть лекарство, которое не влияет на сам слух, но предотвращает его ухудшение".Так как тесты проводились только на лабораторных животных, пока нет никаких гарантий, что новое средство поможет предотвратить потерю слуха у людей. Однако авторы уверены, что выбрали верное направление и их открытие поможет многим пациентам.В дальнейшем учёным предстоит не только провести клинические испытания, но и существенно доработать новое лекарство. На данном этапе его необходимо вводить в ушную улитку посредством хирургического вмешательства. Конечная цель исследователей — препарат, который должен попадать в организм неинвазивно или с минимальным травмированием тканей."Наши "химические наушники" в настоящее время указывают направление для [будущих] исследований, но пока не являются проверенным и безопасным средством защиты человеческого слуха, — говорит Грин. — Люди должны [по-прежнему] с осторожностью относиться к воздействию шума, потому что мы ещё не можем восстанавливать синапсы или регенерировать волосковые клетки".О проделанной работе команда отчиталась в статье, представленной в журнале PNAS.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" рассказывали о том, как оценить остроту слуха по глазам, а также о новом способе лечения глухоты и о том, что нарушение слуха может быть последствием курения.