Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингз стал автором трех заброшенных шайб. Матч завершился победой кэпз со счетом 4:2, а сам Ови оформил четвертый хет-трик в сезоне.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелес Кингз" стал автором трех заброшенных шайб. Матч завершился победой "кэпз" со счетом 4:2, а сам Ови оформил четвертый хет-трик в сезоне.Примечательно, что три хет-трика 34-летний россиянин забил в предыдущих шести встречах НХЛ. Такое достижение стало первым в лиге с сезона 1992/93. Тогда аналогичную результативность показали Александру Могильному и Теэму Селянне.Напомним, что на данный момент в активе Овечкина 698 голов за весь период выступлений в НХЛ. Отметим, что из них 40 заброшенных шайб Александр забил в нынешнем сезоне и благодаря этому показателю возглавляет список бомбардиров лиги.