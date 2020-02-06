В Великобритании охранник бывшего премьера Дэвида Кэмерона забыл пистолет в туалете самолета, когда сопровождал своего босса из Нью-Йорка в Лондон.

В Великобритании охранник бывшего премьера Дэвида Кэмерона забыл пистолет в туалете самолета, когда сопровождал своего босса из Нью-Йорка в Лондон.Заряженный Glock-17 нашел другой пассажир и передал экипажу. Но это еще не все, отмечает телеканал "Россия 24": помимо пистолета в уборной обнаружились и два паспорта — собственно, охранника, и бывшего премьера Великобритании Дэвида Уильяма Дональда Кэмерона, как его полностью и зовут.