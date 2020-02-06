В австрийском Зальцбурге пациентка с подозрением на коронавирус 2019-nCoV сбежала из больницы. Женщину доставили в госпиталь на скорой, она жаловалась на проблемы с дыханием. Однако ночью пациентка исчезла, сообщает Россия 24.

В австрийском Зальцбурге пациентка с подозрением на коронавирус 2019-nCoV сбежала из больницы. Женщину доставили в госпиталь на скорой, она жаловалась на проблемы с дыханием. Однако ночью пациентка исчезла, сообщает "Россия 24".К поискам привлекли полицию. Беглянку нашли в ее квартире и вернули в изолятор. Сейчас она ожидает результатов анализов, а полицейским прибавилось работы: теперь они выясняют, с кем она могла контактировать за время побега.