Папа Римский Франциск принял участие в конференции в Ватикане по глобальной экономике, подвергнув едва завуалированной критике Международный валютный фонд, а также налоговые послабления для обеспеченных людей в различных странах мира.

Папа Римский Франциск принял участие в конференции в Ватикане по глобальной экономике, подвергнув едва завуалированной критике Международный валютный фонд, а также налоговые послабления для обеспеченных людей в различных странах мира.В среду, 5 февраля, в Папской социальных наук в Ватикане прошла конференция "Новые формы солидарности", посвященная проблемам неравенства и высокой задолженности во многих странах мира.В конференции приняли участие директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, министр финансов Франции Брюно ле Мэр, министр финансов Аргентины Мартин Гузман, а также ряд чиновников, политиков и экономистов, в том числе нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.Участие Франциска в данной конференции изначально не предполагалось. Ряд наблюдателей отметили, что своим внезапным посещением и выступлением Франциск "устроил политическую засаду" для участников конференции.Понтифик заявил о том, что "развивающиеся страны, обладающие большой задолженностью, нуждаются в помощи, которая необходима для того, чтобы облегчить страдания людей". По его словам "мир богат, но число бедных людей продолжает расти"."Вы должны помнить о вашей обязанности помогать беднейшим странам" – заявил Франциск, обращаясь к присутствующим, и, в первую очередь, данное обращение было явно адресовано главе МВФ Георгиевой, присутствовавшей в зале.В настоящее время Международный валютный фонд и власти Аргентины ведут переговоры по реструктуризации задолженности – глава МВФ и министр финансов Аргентины, в частности, проводили переговоры по данному вопросу непосредственно перед конференцией.Франциск, занимавший пост епископа и архиепископа Буенос-Айреса до избрания новым главой Римско-католической церкви, в определенном смысле использовал выступление с трибуны Папской академии социальных наук в Ватикане для того, чтобы стимулировать более активное обсуждение данного вопроса.Папа Римский в своем выступлении также раскритиковал наиболее обеспеченных людей планеты, заявив, что они могли бы помочь финансированию "здравоохранения и образования для каждого бедного ребенка в мире". Он назвал налоговые вычеты, которыми пользуются обеспеченные граждане различных стран "структурами греха", отметив, что "каждый год сотни миллионов долларов, который могли бы быть собраны в виде налогов и направлены для финансирования здравоохранения и образования, вместо этого оказываются на оффшорных счетах".