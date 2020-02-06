В Санкт-Петербурге пожилая женщина задержана по подозрению в убийстве своего соседа. 70-летний мужчина зашел в гости к подозреваемой, с которой был хорошо знаком.

В Санкт-Петербурге пожилая женщина задержана по подозрению в убийстве своего соседа.Как пишет "Московский комсомолец", 70-летний мужчина зашел в гости к подозреваемой, с которой был хорошо знаком. Перед визитом он принял медпрепарат, повышающий потенцию, и, очевидно, решил проверить его действие на своей знакомой. Но женщине его настойчивость не понравилась.Как выяснили в полиции, смерть "кавалера" наступила в результате асфиксии. Предположительно, пенсионерка задушила своего соседа подушкой.Ранее сообщалось, что 52-летняя женщина убила своего супруга за критические высказывания о еде, которую она приготовила.