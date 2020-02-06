Российский фрегат Адмирал Головко планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев. Это первый корабль проекта 22350, который оснащен полностью российской силовой установкой.

Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.Это первый корабль проекта 22350, который оснащен полностью российской силовой установкой. На двух других представителях проекта, "Адмирале Горшкове" и "Адмирале Касатонове", стоят украинские газотурбинные установки.В "Объединенной двигателестроительной корпорации" журналистам рассказали, что турбина для "Адмирала Головко" собрана и доставлена на "Северную верфь".Важно отметить, что фрегаты дальней морской зоны проекта 22350 должны стать основой российского военно-морского флота в ближайшие годы. Об этом заявил экс-главком ВМФ Владимир Королев.Длина фрегата проекта 22350 – 135 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн, предельная скорость – около 53 километров в час. Корабль оснащен пусковыми установками для ракет "Калибр" и "Оникс", универсальной артиллерийской системой А-192 и зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".