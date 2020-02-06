В Пензе оживленно обсуждается странное поведение пешехода с собакой: молодой человек пытался регулировать дорожное движение, шумно себя вел и бросался под машины. Один из таких эпизодов попал на видео, снятое регистратором.

В Пензе оживленно обсуждается странное поведение пешехода с собакой: молодой человек пытался регулировать дорожное движение, шумно себя вел и бросался под машины.Один из таких эпизодов попал на видео, снятое автомобильным регистратором. Опубликованные кадры демонстрируют, как мужчина с собакой коснулся двигавшегося автомобиля, перегородил пешеходный переход, размахивая руками, после чего с достоинством удалился.Очевидцы в местных сообществах написали, что этот же молодой человек настолько шумно и неприлично вел себя в салоне рейсового автобуса, что некоторые пассажиры вышли раньше времени.Официальные комментарии про приключения пешехода с собакой не поступали.