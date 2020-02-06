Подъехавшему для заправки мужчине перекрыл дорогу внедорожник черного цвета, из которого вышли четверо неизвестных в масках...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы при участии Росгвардии задержан один из подозреваемых в совершении разбойного нападения.В дежурную часть ОМВД России по району Коньково города Москвы поступило сообщение о разбое на территории автозаправочной станции. Подъехавшему для заправки мужчине перекрыл дорогу внедорожник черного цвета, из которого вышли четверо неизвестных в масках. Разбив топором боковые стекла машины потерпевшего, они произвели несколько выстрелов из пистолета. Затем, избив водителя, отобрали у него сумку, в которой находилось 4,5 миллиона рублей, и скрылись.Установлено, что нападавшие бросили иномарку на улице Введенского, а затем сменили одежду и уехали на такси.Следствием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин одного из государств Центральной Азии. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание всех участников противоправного деяния», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк