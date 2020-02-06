Под Красноярском на произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей. Два человека обратились за медицинской помощью. В настоящее время движение перекрыто в обоих направлениях. Объезд данного ..

Под Красноярском на произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей. Два человека обратились за медицинской помощью."В настоящее время движение перекрыто в обоих направлениях. Объезд данного участка осуществляется по улице Пограничников, Гайдашовке и Северному шоссе", – цитирует ГУ МВД по Красноярскому краю . По предварительным данным, причиной многочисленных аварий стал туман.