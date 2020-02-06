Руководитель главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков сообщил, что в 2019 году водителей Подмосковья оштрафовали на 15 миллиардов рублей суммарно. Пауков добавил, ..

Руководитель главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков сообщил, что в 2019 году водителей Подмосковья оштрафовали на 15 миллиардов рублей суммарно. Пауков добавил, что с автомобилистами и пешеходами ежедневно ведется профилактическая работа, передаетГлава управления отметил, что эта мера уже принесла свои плоды. Так, число аварий на дорогах за прошедший год сократилось на 3%. Наряду с этим значительно уменьшилось число погибших в ДТП людей – на 11,1%. А пострадавших стало меньше на 6,4%. Кроме того, последствия аварий в целом стали менее тяжкими.