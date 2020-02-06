Житель Красноярска Тельман Мамедович в течение трех лет страдал от неизвестного недуга, из-за которого не мог есть более двух раз в день. Выявить причину происходящего не могли ни осмотры ..

Житель Красноярска Тельман Мамедович в течение трех лет страдал от неизвестного недуга, из-за которого не мог есть более двух раз в день. Выявить причину происходящего не могли ни осмотры гастроэнтеролога, ни УЗИ, сообщает телеканал .Долгое время врачи подозревали, что у Тельмана рак. Но однажды после приема пищи у него раздулся живот и началась резкая боль. Тогда медики провели компьютерную томографию и выяснили, что причиной недомоганий был огромный жировик. Он находился на передней брюшной стенке, поэтому УЗИ не смогло его выявить. Опухоль успешно удалили в ходе хирургической операции. Оказалось, что ее вес достигал невероятных шести килограммов.