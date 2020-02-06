Полицейские Северо-Западного округа Москвы вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада.

Полицейские Северо-Западного округа Москвы вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал руководитель пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.Он рассказал, что прохожий позвонил в полицию и сообщил, что по Пятницкому шоссе идет маленький ребенок без сопровождения взрослых.Выехавшие на место старший лейтенант Сергей Толстоунов и старший сержант Юлия Шеина установили, что мальчик покинул детский сад, расположенный в Ангеловом переулке и самостоятельно направился домой. Стражи порядки привезли беглеца в отдел полиции, где передали его родителям, предварительно уведомив о случившемся.По поводу случившегося проводится проверка.