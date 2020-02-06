10 лет назад, задолго до того, как слово «Brexit» вошло в обиход, казалось, что европейский проект находится на грани краха.

10 лет назад, задолго до того, как слово «Brexit» вошло в обиход, казалось, что европейский проект находится на грани краха.В период с 2009 по 2013 год Португалия, Италия, Ирландия, Греция и Испания (группа PIIGS) находились под угрозой дефолта по суверенному долгу. Они могли потянуть другие страны еврозоны за собой. ЕС и МВФ провели бэйл-аут Греции, Ирландии и Португалии, начав эру жесткой экономии, которая повлекла за собой широкомасштабные социальные и политические последствия. Одним из результатов этого стало то, что многие работники, особенно молодые, уехали в поисках лучших экономических возможностей в другие места.Теперь многие страны Южной Европы, пострадавшие от так называемой «утечки мозгов», проводят политику, стимулирующую их граждан вернуться домой. Они предлагают налоговые льготы, субсидирование заработной платы. Также они пытаются дать понять тем, кто уехал: вы можете вернуться сейчас. Но станут ли они возвращаться?В 2010 году 5,8% европейцев с высшим образованием покинули свои страны. Во многом стимулом для этого стали невыносимые экономические условия. Рабочие бежали от высокой безработицы, низкой заработной платы и низкого уровня жизни.В странах Центральной и Европы долговой кризис ускорил тенденцию, начавшуюся в 2000-х годах, когда такие страны, как Болгария и Латвия, присоединились к ЕС, а затем к Шенгенской зоне, которая предполагает свободное движение рабочей силы. Люди в этих странах могли поселиться и работать в каких угодно регионах ЕС. Естественно, они отправлялись туда, где было больше высокооплачиваемой работы, особенно для молодежи.В регионе сокращалось количество молодых рабочих. Согласно отчету Европейской комиссии, если бы текущие тенденции эмиграции оставались такими же, население Румынии уменьшилось бы на 30%, с 19,9 млн в 2015 году до 13,8 млн в 2060 году. Но если бы Румыния не была государством-членом ЕС, и ее население не могло бы свободно передвигаться по ЕС, потери составили бы только 14%.Эти страны не могут себе позволить потерять всех самых лучших и самых ярких. По всей Европе население стареет, рождаемость снижается, что эксперты называют демографической бомбой замедленного действия.Коэффициент рождаемости в Южной Европе — один из самых низких в мире: 1,37 ребенка на женщину, значительно ниже уровня воспроизводства населения. Иммигранты из более бедных стран ЕС могут помочь компенсировать эту потерю. Но у стран Восточной и Центральной Европы, где рождаемость выше, но и эмиграция сильнее, такой возможности нет. Мигрирующие работники, как правило, моложе, в этих странах остается сокращенное население и стареющая рабочая сила, что «приводит к снижению производственного потенциала и ускоренному старению населения», согласно докладу Европейской комиссии.По данным ООН, из 10 стран с наиболее быстро сокращающимся населением 6 являются государствами-членами ЕС. Это Болгария, Латвия, Хорватия, Литва, Румыния и Греция. И Сербия, которая находится в списке вступления в ЕС.Что такое политика «обратной утечки мозгов» и работает ли она?Политика, направленная на борьбу с эмиграцией высококвалифицированной рабочей силы, может принимать различные формы.В прошлом году Греция запустила программу Rebrain Greece, в рамках которой 500 работников в возрасте от 28 до 40 лет могут получить работу и ежемесячную заработную плату в размере 3 тыс. евро, если они вернутся в Грецию и «привезут с собой ноу-хау, приобретенные за рубежом, инновации и свежие идеи». Правительство Греции взяло на себя обязательство покрыть 70% этих зарплат, а остальные 30% должны покрыть компании.С июля 2019 года португальская Programa Regressar предлагает возвращающимся, подписавшим контракт на полный рабочий день в Португалии, денежное вознаграждение в размере 2614 евро, снижение подоходного налога на 50% на 5 лет и покрытие расходов на переезд на сумму до 3886 евро.Итальянский парламент расширил свою программу rientro dei cervelli в мае прошлого года. Граждане Италии, которые переезжают в Италию по трудовому договору и соглашаются оставаться там не менее 2 лет, теперь могут получить скидку до 70% на свой подоходный налог на срок до 10 лет. А в августе прошлого года польское правительство объявило, что отменит подоходный налог для 2 млн польских рабочих в возрасте до 26 лет. Это шаг, направленный на привлечение своих граждан обратно и на поощрение молодых поляков остаться и работать на родине.Пока неясно, насколько эффективны подобные программы. На данный момент только 71 человек воспользовался предложением Португалии вернуться домой после запуска программы. Поэтому в октябре правительство ослабило некоторые требования, упростив населению возможность участия в программе. Италия также ослабила условия своей программы rientro dei cervelli.Сирилл Мюллер и Асли Демиргюч-Кунт, эксперты по Евразии во Всемирном банке, отметили, что страны слишком много внимания уделяют программам и недостаточно внимания — основным социально-экономическим условиям, из-за которых люди и уезжают в первую очередь. Все налоговые льготы в мире не компенсируют стагнацию экономики, говорит Павел Зерка, научный сотрудник ECFR, который уехал из Польши в 2017 году, чтобы работать во Франции. Пока он возвращаться не планирует. В недавней статье он утверждал, что правительства должны сосредоточиться на улучшении общественных услуг, таких как здравоохранение и образование, сокращении загрязнения воздуха и коррупции, обеспечении законности и порядка.«Если люди чувствуют, что им не хватает лучшего будущего там, где они есть, многие из них будут уезжать. И даже самая причудливая система налоговых стимулов не заставит людей вернуться домой. Она просто не будет иметь смысла, если параллельно с ней не будут проводиться структурные реформы», — отметил он.