Семилетняя девочка, потерявшая родителей в ДТП в Ашинском районе Челябинской области, скончалась в больнице, так и не придя в сознание.

Семилетняя девочка, потерявшая родителей в ДТП в Ашинском районе Челябинской области, скончалась в больнице, так и не придя в сознание."Зариночки больше нет", — сообщила изданию 74.ru тетя девочки.Авария произошла в 09:40 утра 31 января на 1559-м километре трассы Москва — Челябинск. На появившихся кадрах видно, как на встречу следовавшему в Уфу ВАЗ-21074, в котором ехала семья, вылетел Kia Sorento — его 55-летний владелец пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.Находившийся за рулем "семерки" 27-летний Ильшат скончался на месте, мама Зарины Гульназ умерла по пути в больницу. Семилетняя девочка впала в кому, выйти из которой ей было не суждено.Виновнику аварии грозит до семи лет в колонии.