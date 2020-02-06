Президент России Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на лекарства на фоне борьбы с коронавирусом 2019-nCoV. Такое заявление он сделал на совещании с членами правительства.

Президент России Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на лекарства на фоне борьбы с коронавирусом 2019-nCoV."Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться!" – заявил глава государства в ходе совещания с членами правительства, трансляцию которого вел канал "Россия 24".По мнению президента, если закрыть "два-три таких заведения", завышающих цены на препараты, то негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарствами "точно не будет".О проблеме завышения стоимости медикаментов, особенно противовирусных препаратов, сообщила президенту вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, в некоторых аптечных сетях цены на лекарства взлетели в 100 раз.Путин подчеркнул, что на такие случаи "надо реагировать".Голикова добавила, что 4 февраля Росздравнадзор открыл "горячую линию" для населения, на которую можно обратиться за разъяснением, а также за информацией о завышении цен в аптечной сети."Ситуация находится у нас под контролем", – сказала вице-премьер.Ранее 5 февраля два самолета Воздушно-космических сил РФ эвакуировали россиян и граждан ряда стран СНГ из китайского города Ухань, где была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. По данным на вечер 4 февраля, число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 23 тысячи человек, скончался 491 заболевший.