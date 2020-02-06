Один человек погиб при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула. 157 человек пострадали, в том числе несколько иностранцев, но не сообщается, из каких государств.

Один человек погиб при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула. 157 человек пострадали, в том числе несколько иностранцев, но не сообщается, из каких государств.В посольстве России заявили, что наших граждан на борту не было. Лайнер авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы полосы, рухнул с обрыва с высоты около 40 метров и развалился на части.На борту находились 177 человек. Самолет выполнял внутренний рейс из Измира в Стамбул. Отмечается, что он садился в сложных погодных условиях при ливне и сильном ветре — порывы достигали 29 метров в секунду.Подобное происшествие случилось в том же аэропорту 7 января: тогда жесткую посадку совершил Boeing 737 компании Pegasus, который прилетел в Стамбул из города Шарджа в ОАЭ. На его борту находились 164 пассажира, никто не пострадал.