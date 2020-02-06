Президент России Владимир Путин сегодня принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает телеканал Россия 24.

Президент России Владимир Путин сегодня принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает телеканал "Россия 24".Обращаясь к послам с приветственной речью, российский лидер обратил внимание на ухудшение международной обстановки."В наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. Разрушается система контроля над вооружениями", — указал Владимир Путин.При этом он выразил надежду, что работа дипломатов над расширением политического диалога и укреплением торговых и культурных связей между народами будет успешной."При этом вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны российских органов государственной власти, деловых и общественных кругов", — пообещал президент РФ.Верительные грамоты главе российского государства вручили послы из Австралии, Марокко, КНР, Швеции, Германии, Ирландии, Сербии, Сингапура, Камбоджи, Греции, Ирака, Алжира, Монголии, Туниса, Ирана, Бангладеш, Новой Зеландии, Канады, Франции, Панамы, Казахстана, Великобритании и США.