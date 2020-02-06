Похоже, интриге конец: премьера обновленного седана Hyundai Solaris для России должна была пройти только 17 февраля, но живые фотоснимки новинки уже утекли в сеть.

Похоже, интриге конец: премьера обновленного седана Hyundai Solaris для России должна была пройти только 17 февраля, но "живые" фотоснимки новинки уже утекли в сеть.Строго говоря, седан уже пережил основательное обновление — еще летом 2019 года Китае показали новую версию седана Verna (под этим именем "Солярис" продается в Поднебесной). Но в нашей стране рестайлинг двинулся по иному пути.Ранее в сеть уже утекали эскизы новинки. И вот теперь ресурс Solaris Club опубликовал фотографии нового Solaris, которые подтверждают прежние предположения. Как и ожидалось, седан обзавелся увеличенной решеткой радиатора, "растянутой" до самого нижнего края, более агрессивными бамперами спереди и сзади, а головная оптика визуально соединится с решеткой.Утверждается также, что седан обзаведется полностью светодиодными фарами (правда, только в топовой комплектации), а для интерьера предложат отделку кожей по примеру соплатформенного Kia Rio. Кроме того, в списке оборудования для разных вариантов оснащения появятся воздуховоды для задних пассажиров и USB-порты для них же, а вот бортовая мультимедийная система у российского "Соляриса" будет точно такая же, как у китайской Hyundai Verna.Любопытно, что, по прежним данным портала, тестовая сборка обновленных седанов на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовала еще в 2019 году, а на промышленный режим производство должно было выйти с Нового года. Соответственно, нельзя исключать, что продажи новинки в нашей стране стартуют уже зимой.О моторной гамме четырехдверки пока ничего не сообщается, но имеется ненулевая вероятность, что у Hyundai Solaris в нашей стране все же появится новый двигатель — современный 1,6-литровый агрегат семейства SmartStream. Отдача у него будет сопоставима с нынешним атмосферником — 122 л.с. и 153 Нм крутящего момента, но мотор должен оказаться заметно экономичнее.P.S. Впрочем, уже после публикации фотографий в СМИ правобладатель изображений попросил их удалить.