Процесс разработки новейшего российского боевого модуля АУ-220 подходит к концу. Им интересуются ряд заказчиков, в том числе и за рубежом.

Процесс разработки новейшего российского боевого модуля АУ-220 подходит к концу. Им интересуются ряд заказчиков, в том числе и за рубежом, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора центрального НИИ "Буревестник Георгий Закаменных.При создании АУ-220 был значительно улучшен, добавил глава института. В первую очередь, это коснулось орудия, которые способно уничтожить практически любую цель на поле боя, кроме основного боевого танка.На Параде, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне, обещают показать боевую машину пехоты Т-15 "Армата" с модулем АУ-220.Сообщается, что боевой модуль оснащен 57-миллиметровым автоматическим орудием, которое может выпускать до 80 снарядов в минуту. Дальность огня — 14 километров, а в список боеприпасов входят осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды. Они позволяют АУ-220 сбивать даже небольшие беспилотники и вертолеты.