06.02.2020

2020-02-06 09:00:06

Редкие работы Бориса Французова выставили на новой юбилейной экспозиции

Исполнилось 80 лет со дня рождения Бориса Французова - основателя Школы Владимирской графики. В его мемориальной мастерской открылась выставка. На ней работы большого художника и фотографии, связанные с жизнью Бориса Французова.

В мастерской Бориса Французова ничего не изменилось. Только теперь встречает не художник, а его жена. После кончины мужа Юлия Николаевна стала главной хранительницей его творчества.

Юлия Французова, директор Фонда Б.Ф. Французова: «В коридоре, где станок вы можете увидеть и детство, его и семья, и мастерская, и художники, работы, а в этой комнате самой маленькой здесь мы представили экспозицию из работ разной техники».

Этот автопортрет выставляется впервые. Офорт выполнен в виде коллажа. Борис Федорович сделал его для себя. Вокруг художника - самые близкие люди. Родители, которых не знал. Мать умерла в первый год войны, отец погиб на фронте. Его вырастили дедушка и бабушка отца.

Юлия Французова, директор Фонда Б.Ф. Французова: «Дедушка и бабушка узнавшие о том, что ребенок оказался сиротой, приехали из Зауечья в Камешково и обнаружили ребенка в русской печке голодного, холодного, не плачущего. Они его завернули в тулуп и вырастили как своих 7-х, двое из которых на фронте погибли».

Деревня, дед, дядя, бабушка, дом, в котором Французов провел свое детство и отрочество остались на черно-белых листах. Зауичье стала для него своеобразной точкой силы. На мемориальной выставке не только художественные работы, но и фотографии. Ее организатору Юрию Ткачеву хотелось, чтобы тот, кто не знал мастера, смог окунуться в то время, когда художник творил, познакомиться с его коллегами и друзьями, близкими.

Юрий Ткачёв, заслуженный художник России: «Мы нашли такие рисунки там в завалах давнишние, видимо. О он рисовал интерьер бабушкиного дома, печку там с чугунами, с ухватами, когда оформили шедевр оказался! И естественно фотографии, чтобы биографию немножко узнали».

В фондах художника - более 3 тысяч работ. Хватит ни на одну выставку. Ближайшая совместная состоится в марте. Его учеников и друзей.

Вера Куликова, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»

