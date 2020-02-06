Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о прекращении транзитных авиаперевоок иностранных граждан из Китая.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о прекращении транзитных авиаперевоок иностранных граждан из Китая.Эпидемия в Китае ударила по авиаперевозкам во всем мире. Россия граничит с Китаем и поэтому есть сложности. "С 4 февраля введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая", — заявила Голикова.Она также заявила о прекращении чартерных полетов.Раньше правительство постепеннно сокращало авиасообщение с Китаем, но с ростом масштабов заражения страны во всем мире действуют на опережение."С 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны мы намерены прекратить чартерные рейсы", — отметила она (цитаты РИА Новости).По ее данным, в мире зарегистрировано 24,5 тысячи заболевших.