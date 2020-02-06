Вспышка коронавируса породила множество спекуляций. В Сети стали появляться объявления о продаже оберегов, которые якобы могут спасти от инфекции. Максимальная цена за подобный амулет ..

Вспышка коронавируса породила множество спекуляций. В Сети стали появляться объявления о продаже оберегов, которые якобы могут спасти от инфекции.Максимальная цена за подобный "амулет" на сайте Avito составила 13 миллиардов 462 миллиона 578 тысяч 946 рублей. По данным , продает его некая Елизавета. Стоит отметить, что покупателей женщина пока не нашла.