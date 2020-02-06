Розничные продажи в еврозоне снизились на 1,6% в декабре в месячном выражении (по сравнению с ноябрем 2019 года), как показали данные статистического агентства Европы - Eurostat.

Розничные продажи в еврозоне снизились на 1,6% в декабре в месячном выражении (по сравнению с ноябрем 2019 года), как показали данные статистического агентства Европы — Eurostat.Опрошенные агентством Reuters экономисты ожидали, что показатель сократится в отчетном периоде на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем розничных продаж в еврозоне в декабре вырос на 1,3%, тогда как экономисты ждали роста на 2,4%.В странах Евросоюза розничные продажи сократились на 1,3% в декабре по отношению к предыдущему месяцу, а по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — увеличились на 1,9%.Максимальный рост продаж в странах Евросоюза был зафиксирован в декабре в Венгрии (+6,1%), Румынии (+8,5%), а также на Мальте (+5,9%).Кроме того, сокращение отмечалось в Словакии (-2,5%), Словении (-6,6%) и Финляндии (-1,6%).Продажи продовольственных товаров и табачной продукции в декабре в еврозоне в конце 2019 года снизились на 0,7%, в странах Евросоюза — на 0,3%.Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли на 3,6% в еврозоне, а в Евросоюзе — на 4%.