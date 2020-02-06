Канадские медики изобрели портативное устройство, способное печатать новую кожу прямо на ране. Прибору по силам заживлять даже глубокие следы от ожогов на любом участке тела, не оставляя рубцов

Канадские медики изобрели портативное устройство, способное "печатать" новую кожу прямо на ране. Прибору по силам заживлять даже глубокие следы от ожогов на любом участке тела, не оставляя рубцов.Ручной "биопринтер" разработали в Университете Торонто при участии специалистов ожогового центра Саннибрукского центра медицинских наук. "Его аналогия — это диспенсер для скотча, — говорил ранее исследователь Аксель Гюнтер. — Только вместо рулона клейкой ленты вы получаете микроустройство, выдавливающее кусочек тканевого слоя".На этой неделе аппарат был успешно протестирован на подопытных свиньях. Ученые остались довольны результатом, что открывает перспективы для скорого лечения ожоговых повреждений кожи у людей.По словам Гюнтера, новый прибор намного эффективнее распространенного сегодня метода, когда поврежденная ткань удаляется и заменяется здоровой, взятой из другой области тела пациента. Более того, такой способ недейственен при глубоких и обширных ожогах, с разрушением верхнего и нижнего слоя кожи.Созданный медиками аппарат, объясняет исследователь, полностью устраняет необходимость в трансплантатах, нанося фибриновый лист прямо на рану. "Биочернила" состоят из белка, участвующего в процессе свертывания крови, что помогает иммунной системе организма и стимулирует рост новых клеток.