В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и загорелось. Всех пассажиров удалось эвакуировать.

В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет. Лайнер совершил жесткую посадку и повредил фюзеляж. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелось. Всех пассажиров удалось эвакуировать, передает CNN Turk.Издание Hurriyet опубликовало первые кадры с места происшествия.Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak üçe bölündü! İlk görüntüler geldi... https://t.co/AEPFWr75jW pic.twitter.com/PrXW8K1C7G— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) February 5, 2020Сообщается, что на борту лайнера было 177 пассажиров. Информации о пострадавших не поступало.По предварительным данным, причиной крушения назвали сильный ветер при заходе самолета на посадку. Расследованием ЧП занимается прокуратура Стамбула.