Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала 1+1 Дениса Данько.

Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало агентство УНИАН.Отмечается, что обыски проходят также в офисе телеканала, где следователи СБУ изымают флэш-накопители, системные диски с компьютеров, планшеты, а также на квартире у другого сотрудника "1 +1" Евгения Куксина.По информации депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, следственные действия проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был размещен ролик с аудиозаписью совещания по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывался о президенте Украины Владимире Зеленском, в частности сообщив, что у президента "примитивное понимание экономических процессов".После этого Гончарук подал в отставку, однако Зеленский ее не принял и поручил правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров премьер-министра.В группе "1+1 медиа" заявили, что считают нынешние обыски в редакции давлением на СМИ. В ответ представители СБУ сообщили, что не вмешиваются в редакционную политику, а следственные действия ими проводятся и по другим адресам.