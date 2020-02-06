Более 9 тысяч семей Владимирской области получили выплаты

Более 9 тысяч семей Владимирской области получили в январе выплаты в рамках поддержки семей при рождении детей. По данным Белого дома, жителям региона было выделено более 103 млн рублей.Родителям полагаются выплаты в зависимости от очерёдности рождения:Ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка при условии, что среднедушевой доход семьи, не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – 23492 рубля. Назначается пособие в размере 10780 рублей. Выплату получили 3115 семей на 33,6 млн рублей;Ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения – 25917 рублей. Устанавливается выплата в размере 9246 рублей. Её получили 6670 семей на 68,9 млн рублей;Единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих детей – без учёта дохода. Размер выплаты на второго ребёнка составляет 4704 рубля, на третьего и последующих детей – 9404 рубля, на двойню – 15669 рублей, на тройню – 114440 рублей. Пособие получили 168 семей на 1,1 млн рублей.