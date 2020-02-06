Сотрудница одной из воронежских клиник пойдет под суд за разглашение медицинской тайны. Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней женщины, которая переслала своей подруге сведения о здоровье пациентки.

Сотрудница одной из воронежских клиник пойдет под суд за разглашение медицинской тайны. Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней женщины, которая переслала своей подруге сведения о здоровье пациентки."По версии следствия, обвиняемая, работавшая администратором в регистратуре частной медицинской организации, воспользовавшись служебным компьютером, получила доступ к информации о состоянии здоровья пациентки", – сообщили в прокуратуре Воронежской области.Администратор сфотографировала данные на мобильный телефон и переслала изображения "третьему лицу в личных целях".В отношении женщины возбудили дело о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (часть 2 статьи 137 УК РФ). Дело направлено в Борисоглебский городской суд. Если администратора признают виновной, ей грозит лишение свободы сроком до 4 лет.Обвиняемая не признала свою вину, однако следствие собрало "исчерпывающую доказательную базу", передают "Вести Воронеж".