Продажи автомобилей в Китае в 2020 году могут вырасти менее 1-2%, как прогнозировалось ранее международным рейтинговым агентством S&P.

Продажи автомобилей в Китае в 2020 году могут вырасти менее 1-2%, как прогнозировалось ранее международным рейтинговым агентством S&P.В S&P это связали с негативным влиянием коронавируса на автомобильный сектор КНР, указало агентство в своем докладе.Как заявила аналитик агентства, вспышка болезни, вызвавшая временное закрытие некоторых городов и ряда автозаводов в КНР, по всей видимости, станет причиной того, что продажи машин в Китае в 2020 году опустятся ниже предыдущего сценария агентства на уровне 1-2%.Однако она отметила, что сейчас "слишком рано давать полную количественную оценку"."По нашим оценкам, двухнедельный перерыв в производстве в китайской провинции Хубэй приведет к сокращению годового объема производства на 2–4% в регионе, где сосредоточено около 9% общего производства автомобилей Китая", — добавила эксперт.Производство автомобилей в Китае недавно перешло к восстановлению, а произошло это в ноябре 2019 года, тогда как ранее спад отмечался в течение 2 лет."Хотя китайский рынок сохраняет свою долгосрочную привлекательность для большинства мировых производителей автомобилей и комплектующих, последние события могут сделать 2020 год еще более сложным для мировых игроков автомобильного рынка, чем ожидалось изначально", — отметил эксперт.В агентстве подчеркнули, что немецкая компания Volkswagen самым серьезным образом зависит от производства на территории Китая, поскольку в этой стране у компании находятся 23 производственных площадки, производство на которых составляет около 40% консолидированного всего объема производства VW.