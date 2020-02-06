Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, Трамп не будет осужден и отстранен от власти.

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, Трамп не будет осужден и отстранен от власти​​​.Сенаторы проголосовали "не виновен" по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился, передает РИА Новости.Трампа обвиняют в злоупотреблении общественным доверием и властью. Демократы утверждают, что Трамп давил на Украину, чтобы Киев начал расследование коррупционных преступлений его конкурента на выборах Джо Байдена.Большинство республиканцев поддерживают Трампа и называют обвинения абсолютно предвзятыми. Впрочем, один из них — Митт Ромни — решил проголосовать за импичмент однопартийца.