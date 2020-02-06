Роскосмос и аэрокосмическая лаборатория Стратонавтика будут сотрудничать по суборбитальным проектам. Об этом договорились их руководители. Накануне в Череповце на встрече президента с общественностью проблему с запуском спутников в стратосферу поднял глава лаборатории Денис Ефремов.

Роскосмос и аэрокосмическая лаборатория "Стратонавтика" будут сотрудничать по суборбитальным проектам. Об этом договорились их руководители. Накануне в Череповце на встрече президента с общественностью проблему с запуском спутников в стратосферу поднял глава лаборатории Денис Ефремов.Несмотря на стокилометровую разницу в высоте полетов, общие темы у представителей космоса и стратосферы нашлись сразу. Около часа беседы за закрытыми дверями, на встречу также пришли представители авиации. И сразу — первые договоренности.Для постоянного контакта Денис Ефремов, руководитель той самой лаборатории "Стратонавтика", войдет в экспертный совет Роскосмоса. На этой площадке он и представители госкорпорации смогут обмениваться идеями и предложениями.Одну сферу сотрудничества нашли сразу. Это образовательные программы для школьников и студентов, которые активно участвуют в создании новых космических технологий.Административные барьеры обсудили и с представителями научных исследовательских центров.В лаборатории Ефремова работают около 10-15 человек. И они регулярно получают запросы от ученых на выполнение разных полетов в стратосферу. На высоте в 30-40 километров проверяют устойчивость материалов и работу некоторых технологий.И польза от этого может быть и для космоса. Например, почти половина спутников, которые отправляются на далекие от Земли расстояния, перестают там работать. Проверка в стратосфере поможет снизить процент сбоев.Тему с нехваткой поддержки российским разработчикам которые занимаются полетами в стратосферу Денис Ефремов поднял на встрече с президентом Владимиром Путиным в Череповце. И этого оказалось достаточно: Роскосмос сам откликнулся на призыв молодого ученого.Энтузиазм и новые свежие идеи любителей космоса необходим госпорпорации.