В Пресненском суде Москвы 5 февраля рассматривался иск органов опеки об ограничении прав родителей девочки, которая больше пяти лет живет в столичном перинатальном центре. Суд отказал в проведении психиатрической экспертизы ребенку и родителям, а адвокаты матери сообщили, что она проходит курс химиотерапии.

В Пресненском суде Москвы 5 февраля рассматривался иск органов опеки об ограничении прав родителей девочки, которая больше пяти лет живет в столичном перинатальном центре.Ранее органы опеки и попечительства района Арбат выступили инициаторами проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы как родителям ребенка — Татьяне Максимовой и Юрию Зинкину, так и самой девочки.Суд назначать такую экспертизу отказался, передает ТАСС. Против выступили представитель медцентра, ответчик и прокурор.Судья Наталья Коржавина пояснила, что вопросы, на которые должна была ответить экспертиза, к сути рассматриваемой ситуации отношения не имеют.Ранее сообщалось, что в суде рассматривалось исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей этой девочки.Тогда же стало известно, что они объявлены приставами в розыск, а сделано это было для того, чтобы мать с отцом забрали ребенка из больницы.Представитель клиники, где находится девочка, рассказала, что "приставы гоняются за ними по всей Москве", но по адресам, которые указаны в документах, семья не проживает.Максимова ранее заявляла, что хотела бы лично присутствовать на заседании суда, но не может по состоянию здоровья, и просила его перенести.На заседании 5 февраля адвокаты Максимовой заявили, что она проходит курс химиотерапии и предоставили суду ее фотографии из больницы, сообщает "МК".Однако представители клиники ответили, что что "с уважением относятся к состоянию матери", но основанием для переноса заседания суда это не является.Ребенок остается в клинике потому, что родители считают — она серьезно больна и должна находиться в медцентре, в клинике же заявляют, что у нее нет серьезных заболеваний.Родители должны забрать девочку оттуда по решению суда до 2 декабря, но она продолжает жить в клинике.