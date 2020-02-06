Экипажи, медики и военные самолеты, которые эвакуировали россиян из очага эпидемии - Уханя, прошли специальную обработку. Всего для перевозки 144 человек было задействовано два военных Ил-76. Вывезенных из Китая уже распределили по номерам реабилитационного центра Градостроитель, по три человека в комнате. Все чувствуют себя нормально, в центре круглосуточно дежурят медики.

Экипажи, медики и военные самолеты, которые эвакуировали россиян из очага эпидемии — Уханя, прошли специальную обработку. Об этом сообщили в Минобороны. Самолеты дезинфицировали прямо на аэродроме. Всего для перевозки ста сорока четырех человек было задействовано два военных Ил-76. Вывезенных из Китая уже распределили по номерам реабилитационного центра "Градостроитель", по три человека в комнате. Среди эвакуированных четверо детей в возрасте от семи месяцев до четырех лет. Все чувствуют себя нормально, в центре круглосуточно дежурят медики."Только заехали, еще ничего не разбирали, нам выдали полотеце, халатики", — эти слова напоминают обычный рассказ о номере в отеле. Единственное внешнее отличие в убранстве — ультрафиолетовый очиститель воздуха. К нему прилагается инструкция, как пользоваться. Именно в таких номерах эвакуированным из Китая россиянам предстоит провести две недели на карантине.Дополнительное оборудование, которое экстренно установили в санатории под Тюменью, куда серьезнее — здесь самые современные системы очистки и дезинфекции. Любые утечки за пределы здания исключены."Постоянный мониторинг и контроль за состоянием здоровья будет сопровождаться, на мой взгляд, очень хорошими условиями пребывания", — рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Путь на родину из охваченного коронавирусом 2019-nCoV Китая был долгим и непростым. Десятичасовой перелет до Тюмени, в салоне военного борта временами приходилось дремать на походных спальниках. Но когда счет идет на часы, уже не до комфорта.Встреча военных транспортников Ил-76 в тюменском аэропорту Рощино напоминала спецоперацию — десятки полицейских машин и оцепление в костюмах биохимзащиты. Первыми на борт поднялись санитарные врачи."Лиц с признаками заболевания при осмотре не выявлено. Жалоб пассажиры не предъявляли. У всех бесконтактным способом измерили температуру. Лиц с повышенной температурой не выявлено", — прокомментировал ситуацию начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.С момента посадки в самолеты все пассажиры находились под постоянным контролем. Клинических признаков болезни не было ни у кого, но меры безопасности по-прежнему максимальные.Багаж дезинфицировали прямо на летном поле. Самолеты — на санитарной стоянке. Пассажиров на специальных автобусах доставили в центр реабилитации "Градостроитель". Именно это место объявлено общероссийской зоной карантина по коронавирусу. Вокруг него выставлены два периметра ограждений. Одно построили еще в советское время, другое — буквально за два дня.История санатория начиналась еще в советские годы. Особенности конструкции корпуса позволяют проводить эффективную профилактику любых вирусов при полной загрузке. В девяностые годы комплекс пришел в упадок и был полностью восстановлен несколько лет назад. Под наблюдением медиков люди проведут две недели."Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями для того, чтобы сконцентрировать там этих людей. Мы же своих бросать не должны. Карантин, который будет создан, правильный и оправданный. Бояться этого не надо", — рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.Общее число эвакуированных двумя бортами Минобороны — 144 человека. Это граждани России и ЕврАзЭс. Все две недели вместе с ними будут находиться вирусологи и сотрудники санатория.