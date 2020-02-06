Гостья Судьбы человека - Алла Данько, которая была одним из самых известных дикторов Центрального телевидения СССР — вела практически все самые популярные программы того времени. Однако от мужа и коллег известная на весь Союз диктор вынуждена была терпеть много обид.

Алла Данько была одним из самых известных дикторов Центрального телевидения СССР — вела практически все самые популярные программы того времени: "Время", "Утро", "Московские новости", "Добрый вечер, Москва" и другие.Однако от мужа диктор, которой приходили мешками письма от поклонников, нередко слышала обидные фразы – например, о том, что она "просто объявлялка".В "Судьбе человека" Алла признается: она понимала, что супруг говорил это из зависти к ее славе и успеху, но все равно сильно переживала.Задеть Аллу пытались и коллеги – тем, что ее якобы "погнали из медицины".На самом деле Данько с детства мечтала попасть на телеэкран, но когда Алла заканчивала школу, на семейном совете родные решили, что ей надо идти в медицинский.В итоге Алла окончила и мед, и ординатуру по специальности неврология. Тогда же она в первый раз вышла замуж – за коллегу-медика. Однако этот брак продержался всего год и распался.На телевидении Алла оказалась, когда ей было уже 30 лет.Тогда Данько решилась реализовать детскую мечту, невзирая на страх и возраст – и ее выбрали на место диктора из тысячи претендентов. А вскоре пришла всесоюзная известность и любовь телезрителей.Но это же и расстроило ее второй брак, в котором родился единственный ребенок Аллы Данько – сын Василий.Когда мальчику было три года, она забрала его и ушла от мужа, который сильно комплексовал из-за известности жены.Душевной травмой закончилась и третья попытка Аллы создать семью. Причем, о третьем супруге Данько не хочет говорить до сих пор, а уже взрослый сын Василий, который пришел в студию программы поддержать маму, признается, что "это была очень печальная история", и сам он "получил пример, как не надо поступать, даже если все плохо складывается".Простила ли она отца, который оставил их с мамой, когда Алла была совсем маленькой? При каких обстоятельствах и когда Данько встретилась с ним вновь? И как вышло, что у второй жены отца Аллы оказалась фамилия ее матери – Данько?Кто воспитывал Аллу в детстве? Как Данько в 30 лет решилась оставить медицину и попробовать себя в роли диктора? Что подумала, когда впервые увидела себя на экране, и кого считает своим учителем на телевидении?В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" – Алла Данько и ее сын Василий.