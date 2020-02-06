Как выяснил сотрудник полиции, 89-летний мужчина вышел в магазин за продуктами и теперь не может вернуться домой, так как не помнит адрес своего проживания...
«Участковый уполномоченный полиции Станислав Новичков установил место проживания 89-летнего гражданина, страдающего кратковременной потерей памяти, и передал его родственнику», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В участковый пункт полиции отдела МВД России по району Капотня г. Москвы обратился местный житель, который попросил установить место проживания пожилого мужчины, пришедшего вместе с ним.
Участковый уполномоченный по району Капотня старший лейтенант полиции Станислав Новичков, находящийся в этот день на дежурстве, стал задавать пенсионеру уточняющие вопросы. 89-летний мужчина пояснил, что вышел в магазин за продуктами и теперь не может вернуться домой, так как не помнит адрес своего проживания. Кроме того, у него имеются проблемы со зрением.
Вместе с пенсионером полицейский вышел на улицу опрашивать жителей района и осматривать дворовые территории в надежде, что пожилой гражданин сможет опознать знакомые ему близлежащие дворы, дома и торговые точки.
В результате проведенной работы Станислав Новичков смог установить предыдущее место жительства дедушки, где он в недавнем времени проживал. При обходе жилого сектора соседи пояснили, что не так давно пенсионер переехал жить в квартиру сына, расположенную в 5-м квартале района Капотня. Данная информация помогла быстро установить актуальный адрес проживания пенсионера, после чего он был передан взволнованному сыну.
Родственник пожилого мужчины поблагодарил полицейского за неравнодушие и помощь. В свою очередь участковый порекомендовал сыну пострадавшего положить в карман одежды пенсионера записку с его именем, адресом проживания и телефоном для связи. Это поможет дедушке в подобной ситуации благополучно добраться до дома.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
(495) 709-18-18