Как выяснил сотрудник полиции, 89-летний мужчина вышел в магазин за продуктами и теперь не может вернуться домой, так как не помнит адрес своего проживания...

«Участковый уполномоченный полиции Станислав Новичков установил место проживания 89-летнего гражданина, страдающего кратковременной потерей памяти, и передал его родственнику», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В участковый пункт полиции отдела МВД России по району Капотня г. Москвы обратился местный житель, который попросил установить место проживания пожилого мужчины, пришедшего вместе с ним.Участковый уполномоченный по району Капотня старший лейтенант полиции Станислав Новичков, находящийся в этот день на дежурстве, стал задавать пенсионеру уточняющие вопросы. 89-летний мужчина пояснил, что вышел в магазин за продуктами и теперь не может вернуться домой, так как не помнит адрес своего проживания. Кроме того, у него имеются проблемы со зрением.Вместе с пенсионером полицейский вышел на улицу опрашивать жителей района и осматривать дворовые территории в надежде, что пожилой гражданин сможет опознать знакомые ему близлежащие дворы, дома и торговые точки.В результате проведенной работы Станислав Новичков смог установить предыдущее место жительства дедушки, где он в недавнем времени проживал. При обходе жилого сектора соседи пояснили, что не так давно пенсионер переехал жить в квартиру сына, расположенную в 5-м квартале района Капотня. Данная информация помогла быстро установить актуальный адрес проживания пенсионера, после чего он был передан взволнованному сыну.Родственник пожилого мужчины поблагодарил полицейского за неравнодушие и помощь. В свою очередь участковый порекомендовал сыну пострадавшего положить в карман одежды пенсионера записку с его именем, адресом проживания и телефоном для связи. Это поможет дедушке в подобной ситуации благополучно добраться до дома.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18