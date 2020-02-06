Умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас. Артист скончался в возрасте 103 лет. Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, – цитирует сына знаменитости . Кирк ..

Умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас. Артист скончался в возрасте 103 лет."Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", – цитирует сына знаменитости . Кирк Дуглас сыграл большое количество ролей в кино. Наибольшую известность ему принесли фильмы "Спартак" и "Детективная история", напоминает .