В Казани прошел матч баскетбольного Кубка Европы. Местный УНИКС нанес поражение Ритасу из Литвы с разницей в 13 очков.

В Казани прошел матч баскетбольного Кубка Европы. Местный УНИКС нанес поражение "Ритасу" из Литвы с разницей в 13 очков.УНИКС был сильнее в каждой их четвертей — 18:17, 24:21, 15:12, 25:19. В итоге победа казанцев 82:69. Самым результативным в составе российской команды стал Джамар Смит, набравший 24 очка.На счету УНИКСа теперь три победы и два поражения. Казанцы лидируют в группе G. Следующий матч УНИКС проведет в гостях против "Монако".