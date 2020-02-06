06.02.2020

2020-02-06 18:20:03

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области примет граждан по видеосвязи

Для этого им нужно будет обратиться в многофунциональный центр

Уже в феврале на базе общественной приёмной МФЦ в Коврове состоится первый он-лайн приём, сообщается в разосланном в СМИ пресс-релизе.

В марте жители округа Муром и Муромского района смогут воспользоваться данной услугой. В апреле и мае, соответственно, в городах Юрьев-Польский и в Гусь-Хрустальный по видеосвязи омбудсмен пообщается с гражданами и окажет им необходимую помощь.

Заключено соглашение о взаимодействии между МФЦ уполномоченным по правам человека, которое предоставляет дополнительную возможность получения гражданами правового консультирования в формате видеосвязи. Информацию о порядке предоставления консультаций можно будет найти на информационных стендах приёмных МФЦ и на сайтах сторон.