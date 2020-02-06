Чукский национальный театр поставил спектакль "Цезарь и Брут" в трех
отделениях.
Действие первое.
На сцену выходит большой Чукча, бьет себя кулаком в грудь: "Я - Цезарь !"
Занавес.
Действие второе.
На сцену выходят большой Чукча, Чукча поменьше.
Большой: "Я - Цезарь !" Поменьше: "Я - Брут !"
Занавес.
Действие третье.
На сцену выходят большой Чукча, Чукча поменьше и маленький Чукча.
Большой: "Я - Цезарь !" Поменьше: "Я - Брут !"
Маленький: "Я - Брут !" Большой: "И ты - Брут ?"
Занавес.
еще анекдот!