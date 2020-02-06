В 2019 г. Санкт-Петербург посетили 10,4 млн туристов, заявил губернатор Александр Беглов. В новогодние праздники в городе побывали почти 500 тыс. туристов.

В 2019 г. Санкт-Петербург посетили 10,4 млн туристов, заявил губернатор Александр Беглов."В прошлом году северную столицу посетили 10,4 млн туристов. Из них более 4,9 млн — граждане иностранных государств, почти 5,5 млн — жители России. По сравнению с 2018 г. турпоток увеличился на 26,8%. Специалисты связывают такой значительный рост с увеличением прямых авиасообщений Санкт-Петербурга с городами мира. В прошлом году открыто 14 новых авиарейсов", — пояснил Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.В новогодние праздники в городе побывали почти 500 тыс. туристов. Количество гостей, приезжающих на различные выставки и форумы, увеличилось на 10%."Многие гости, посетив Чемпионат мира по футболу в 2018 г., захотели продолжить знакомство с нашим городом и вновь приехали в Петербург. У Санкт-Петербурга огромный потенциал для развития делового туризма. В городе сейчас насчитывается почти 200 конгрессно-выставочных площадок, в том числе десять крупных комплексов. По прогнозам, в 2020 г. число участников статусных событий вырастет еще на 10%", — подчеркнул Беглов.С 1 октября 2019 г. для иностранных гостей введены электронные визы. По данным Смольного, за четыре месяца выдано более 112 тыс. таких виз.