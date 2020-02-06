06.02.2020

2020-02-06 19:20:08

В Александровской ЦРБ - новый главный врач

Назначен новый главврач Александровской центральной районной больницы. Им стал Эммануил Григорьевич Здановский.

По информации интернет-газеты "Новый город Александров", Эммануил Здановский окончил Ивановскую государственную медицинскую академию. Перед назначением руководил клиникой «Вольгинская», которая расположена в Петушинском районе. Администрация Александровского района согласовывала его кандидатуру.

Напомним, бывший главврач Александровской ЦРБ Александр Обидин уволился в январе, проработав на этой должности всего 10 месяцев.